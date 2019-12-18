شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات أسمنت الفجيرة (FCEM) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 44.40 فلس، وهو ادنى مستوى يحققه السهم منذ منتصف شهر مايو من العام الحالي، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي والنفسي عند 40 فلس. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.8 بينما مستوى المقاومة هو 45.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط