شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، حيث اغلق عند مستوى 283 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 293 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 272 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 293 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 282.0 بينما مستوى المقاومة هو 285.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط