شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير بداية الشهر الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 405 فلس، في ظل استمرار تداوله اسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 400 فلس كمستوى اول ثم 390 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 413 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 403.0 بينما مستوى المقاومة هو 408.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط