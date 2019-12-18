شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 89.90 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 77 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 84.6 بينما مستوى المقاومة هو 91 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط