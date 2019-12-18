شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 35.50 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 34 فلس، ليخسر بذلك السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 32 فلس مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.5 بينما مستوى المقاومة هو 35.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط