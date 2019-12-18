شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب للاستثماروالتمويل‏ (UNICAP) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 18-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 48 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تدفع بالسهم لاسفل للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 45 فلس ثم 36 فلس في عملية جني أرباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 54 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.7 بينما مستوى المقاومة هو 50.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط