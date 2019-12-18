شكرا لقرائتكم خبر عن «سكات» إيرلاينز تسير أول رحلات مباشرة إلى جدة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت «سكات» إيرلاينز، إحدى أوسع شركات النقل الجوي، التي تنقل ركاب كازاخستان إلى البلدان المجاورة على مدى أكثر من 22 عاما، عن تدشين أولى رحلاتها إلى جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ، ابتداء من الأول من ديسمبر 2019. وتنطلق الرحلات إلى جدة من مطار ألماتي الدولي كل يوم أربعاء وإلى المدينة المنورة كل يوم سبت على متن طائرة بوينج 757، في رحلة تستغرق حوالي 5 ساعات، بدءا من مغادرتها العاصمة الكازاخستانية. ويساهم تدشين رحلات مباشرة وجديدة من كازاخستان إلى إحدى الوجهات الشهيرة حول العالم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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