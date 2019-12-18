شكرا لقرائتكم خبر عن النهدي تسجل أكثر من 1700 عقد توطين وظيفي لغاية ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل
وكان أبرز الحضور ممثلون من وزارة الصحة ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية. واستمر المعرض يومين، حيث قدم المرشحون المحتملون طلباتهم التي خضعت للتقييم وتم التحقق من قدراتهم والمتطلبات الرئيسة للوظيفة. ومَنْ تخطى الاختبار وملاءمته لتلك المواصفات، تأهل إلى المرحلة النهائية، حيث تم الاتفاق معه حتى توقيع العقود والبدء بمرحلة التوجيه والتدريب. وبنهاية المعرض، تم توظيف 63 صيدليا وثماني متخصصات بالتثقيف الصحي لمرض السكري ليضافوا على مجموع موظفي وموظفات النهدي الـ1700.
وقال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي: «نؤكد توافق إستراتيجية شركة النهدي للتوطين مع مسؤوليات القطاع الخاص في دعم برامج السعودة وخلق فرص حقيقية ومستدامة للشباب السعودي تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني».
وأضاف جوهرجي: «نعتبر الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة يأتي في إطار جهود الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، التي تصب في رؤية المملكة 2030 وهي وطن طموح وأيضا تعزيز الشخصية الوطنية بتأهيل الكوادر الوطنية».
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