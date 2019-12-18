شكرا لقرائتكم خبر عن النهدي تسجل أكثر من 1700 عقد توطين وظيفي لغاية ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

تطبيقا لإستراتيجيتها ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني، تقوم شركة النهدي الطبية كل عام بحملات للتوطين الوظيفي في فروعها الممتدة على كل المدن السعودية وبمركزها الرئيس. فقامت مؤخرا باختتام «معرض التوظيف» لدعم الكفاءات الوطنية وتوطين قطاع الصيدلة من صيدلانيين وصيدلانيات سعوديين في جميع أنحاء المملكة تحت حملة (#نجاحي_نجاح_وطن)، لنهاية العام، وذلك في فندق الماريوت بالمنطقة الدبلوماسية في مدينة الرياض.

وكان أبرز الحضور ممثلون من وزارة الصحة ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية. واستمر المعرض يومين، حيث قدم المرشحون المحتملون طلباتهم التي خضعت للتقييم وتم التحقق من قدراتهم والمتطلبات الرئيسة للوظيفة. ومَنْ تخطى الاختبار وملاءمته لتلك المواصفات، تأهل إلى المرحلة النهائية، حيث تم الاتفاق معه حتى توقيع العقود والبدء بمرحلة التوجيه والتدريب. وبنهاية المعرض، تم توظيف 63 صيدليا وثماني متخصصات بالتثقيف الصحي لمرض السكري ليضافوا على مجموع موظفي وموظفات النهدي الـ1700.

وقال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي: «نؤكد توافق إستراتيجية شركة النهدي للتوطين مع مسؤوليات القطاع الخاص في دعم برامج السعودة وخلق فرص حقيقية ومستدامة للشباب السعودي تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني».

وأضاف جوهرجي: «نعتبر الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة يأتي في إطار جهود الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، التي تصب في رؤية المملكة 2030 وهي وطن طموح وأيضا تعزيز الشخصية الوطنية بتأهيل الكوادر الوطنية».