شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يحصد جائزة أفضل بنك في الحوالات السريعة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
عمر ياسين نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الحوالات السريعة بالبنك الأهلي، أشار خلال تسلمه تكريم البنك إلى أن هذه الجائزة جاءت لتؤكد ريادة البنك الأهلي في خدمات الحوالات السريعة لشريحة عملائه من مصرفية الأفراد، وقدرته على التحول الإلكتروني بكفاءة لتسهيل تنفيذ تعاملات عملائه المالية، موضحا أن تلك الجائزة تعكس الأداء المتميز للبنك في خدماته المصرفية، واضعا تجربة العميل ضمن أولوياته، ومدى إدراكه لحاجة عملائه للحصول على خدمات متطورة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم. ويأتي هذا التكريم المقدم من قِبل مجموعة متخصصة وذات مصداقية عالية بمثابة تعزيز للمكانة التي يشغلها البنك الأهلي والتي تُؤهله باستمرار لنيل ثقة المزيد من العملاء على المستويين الوطني والإقليمي. وذكرت جلوبال بانكينج آند فاينانس أن المعايير التي تضمنت منح الجائزة هي إستراتيجية البنك في الحوالات السريعة والتحول الإلكتروني للخدمات، وحجم قاعدة العملاء، وعدد العمليات، بجانب القدرة على تقديم مزايا ملموسة من المبادرات الإلكترونية لتسهيل الخدمات والعمليات المالية المصرفية.
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