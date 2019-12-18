شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يمنح عملاءه فرصة ربح 1.000.000 ميل من مكافآت الفرسان والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك تأكيدا على حرص بنك الرياض على ابتكار المزايا المصرفية التي صُممت بعناية فائقة لتقديم تجربة مميزة لعملائه من خلال توفيره لمكافآت تتناسب مع احتياجات عملائه الحاليين والجدد وتمنحهم شعورا بالتميز والرفاهية.
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