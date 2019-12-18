شكرا لقرائتكم خبر عن النمو الاقتصادي والنهضة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل
في أحدث تطورات نشاط هذا القطاع، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إنه بعد شهرين من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع فإن 3 آلاف سعودي باشروا العمل، كما تم الترخيص لـ 124 مصنعا جديدا باستثمارات تجاوزت ملياري ريال، ذلك يقود، بحسب الوزير، إلى أن هذه المصانع ستوفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة.
ذلك يدعم قول الوزير أول تعيينه بالعمل بجدية «لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية لشبابنا بشكل مباشر وغير مباشر، ودورها في خلق قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز المملكة».
إذن نحن أمام مزايا متعددة يمكن استثمارها وتوظيفها لأجل التطور والنهضة الصناعية التي يمكن تحقيقها بأقصر الطرق وأكثرها فعالية في الواقع، لأننا نظل أمام فرص عظيمة لبناء مكون محلي أكثر قدرة على التنافسية وتنويع المنتجات في مختلف المجالات الاستهلاكية وتغطية السوق المحلي والإقليمي والاتجاه إلى التصدير.
شعار «صنع في السعودية» يمكن أن يكون علامة عالمية لما نُسهم به في غير الطاقة والبتروكيميائيات، ويعمل على الانتقال بخططنا الاقتصادية إلى آفاق واسعة في تحقيق التنوع ودعم النمو الكلي، لأن الصناعة من القطاعات الرئيسية التي ينبغي أن تقود إلى بناء منظومة استثمارية واسعة تعزز جميع عمليات النمو والتنويع.
الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الوزارة حاليا جديرة بالتقدير؛ لأنها تستوعب القيمة الاقتصادية الكامنة في الصناعة، وقدراتنا الهائلة التي يجب أن نتجه بها إلى مزيد من التطوير وتأسيس مزيد من المصانع التي تدعم الناتج المحلي وبرامج المحتوى المحلي لأنه لا بديل عنها في التنافسية وتوفير ما يحتاجه السوق من كثير من المنتجات.
كانت هذه تفاصيل خبر النمو الاقتصادي والنهضة الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.