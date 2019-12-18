شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول كيان لوجستي للشحن يخدم المطارات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

منحت هيئة الطيران المدني أمس، الرخصة التشغيلية للخدمات الأرضية للشركة السعودية للخدمات اللوجستية «سال» التي ستكون الذراع الاقتصادية بالمطارات السعودية لربط وسائط النقل بالوسائل الجوية. وتأتي هذه الرخصة تماشيا مع تطلعات القيادة الحكيمة في دعم القطاع اللوجستي في المملكة، وبمتابعة مستمرة من وزير النقل لدعم القطاع بشقيه العام والخاص، حيث دُشن أمس كيان لوجستي جديد يعد البوابة الرئيسية للشحن وخدمات المناولة الأرضية في المملكة.

وسّلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، أمس، الرخصة التشغيلية للخدمات الأرضية للشركة السعودية للخدمات اللوجستية «سال»، حيث استلم الرخصة الرئيس التنفيذي للشركة عمر بن طلال حريري.

ويأتي تسليم الرخصة التشغيلية للخدمات الأرضية، بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بالخدمات الأرضية للمطارات، ومنها اللائحة التنفيذية رقم (151) وتعنى بترخيص جميع شركات مقدمي الخدمات الأرضية بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية، واللائحة التنفيذية (68) التي تعنى بترخيص جميع مشغلي شركات مزودي الخدمات الأرضية بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية.

وتعد هذه الأنظمة واللوائح الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتسهم في انخفاض الحوادث الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية.