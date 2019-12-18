شكرا لقرائتكم خبر عن 37.7 ريال سعر سهم أرامكو بالجلسة الخامسة.. والإدراج الرسمي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أغلق سهم «أرامكو السعودية » أمس عند 37.75 ريال بانخفاض 0.66% وسط تداولات تقدر بنحو 118 مليون سهم وبقيمة تصل لنحو 4.5 مليار ريال، وذلك في الجلسة الخامسة له منذ إدراجه في سوق الأسهم السعودية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في ”الخليج 365”، استنادا إلى بيانات «تداول»، وصلت مكاسب السهم إلى نحو 18%، مقارنة بسعر الإدراج في السوق الذي بلغ 32 ريالا.

وبلغ عدد الصفقات التي تمت على السهم نحو 48.591 صفقة، فيما من المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء تأثير السهم على مؤشرات السوق، عقب مرور خمسة أيام تداول منذ تاريخ الإدراج.

وأغلق أرامكو خلال جلسة الإثنين عند مستوى 38 ريالا، بارتفاع 2%، وسط تداولات تجاوزت 87 مليون سهم، بقيمة 3.3 مليار ريال.

وأغلق سهم «أرامكو» خلال جلسة الأحد عند مستوى 37.4 ريال، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 1.99 تريليون دولار أو ما يعادل 7.48 تريليون ريال.

وبلغ إجمالي الصفقات، التي تمت منذ بداية تداول السهم نحو 350.699 صفقة، وذلك لكمية الأسهم 736.344 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 27.8 مليار ريال. وتضمنت الجلسة الأولى 39.069 صفقة، بكمية أسهم متداولة بلغت نحو 24.422.270 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 860 مليون ريال، فيما شملت الجلسة الثانية نحو 144.692 ألف صفقة بكمية أسهم متداولة تقدر بنحو 415 مليون سهم، وبقيمة 15.8 مليار ريال.

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في حين بلغت في اليوم الثالث 63 ألف صفقة بكميات متداولة 81 مليون سهم بقيمة بلغت ما يقارب 3 مليارات ريال. وكان سهم الشركة سجل أعلى مستوى له عند 38.70 ريال خلال جلسة الخميس الماضي، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حينها 2.06 تريليون دولار.

ومددت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس فترة مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق تزامنا مع بدء الانضمام السريع لشركة «أرامكو السعودية» إلى مؤشر «إم إس سي آي» MSCI للأسواق الناشئة اليوم الأربعاء.

من ناحية أخرى.. أعلنت أمس «أرامكو السعودية» اكتمال صفقة استحواذ شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. -وهي إحدى شركاتها التابعة- على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة. وتقدر قيمة الاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد اكتمال كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وسيدعم استثمار شركة أرامكو فيما وراء البحار في شركة هيونداي أويل بنك إستراتيجية أرامكو السعودية للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية، مما يمكن أرامكو السعودية من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية.

الجدير بالذكر أن شركة هيونداي أويل بنك هي شركة خاصة تعمل في مجال تكرير النفط، وتأسست عام 1964م. ويعد مجمع ديسان، الذي يضم المرافق الرئيسة لشركة هيونداي أويل بنك، معملا متكاملا للتكرير وبطاقة معالجة تقدر بنحو 650 ألف برميل في اليوم.