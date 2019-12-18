شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء تطوير مخططين للأراضي المجانية بـ«الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان عددا من مخططات الأراضي المجانية بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها، وذلك امتدادا لمجموعة من المخططات التي تم الانتهاء من تطويرها بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة إسكانية متكاملة في جميع المشاريع والمخططات بما يخدم المستفيدين ويلبي تطلعاتهم.

وتشمل المخططات المستلمة مخططين في المنطقة الشرقية هما مخطط «الخفجي» - المرحلة الأولى- ومخطط «النعيرية»، إذ تبلغ مساحة المخطط الأول أكثر من 998 ألف م2، ويوفر 849 أرضا مجانية، فيما تبلغ مساحة المخطط الآخر نحو 550 ألف م2، ويوفر 530 أرضا مجانية.

وتأتي هذه الخطوة استمرارا لعمليات تطوير المخططات التابعة لوزارة الإسكان والبالغ عددها أكثر من 146 مخططا سكنيا.