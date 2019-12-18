شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السعودية والكويت والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال زيارة وفد من غرفة محافظة الأحساء إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور رئيسها عبدالوهاب الوزان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب الأعمال الكويتيين المهتمين وكذلك عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بالاقتصاد.
وأكد العرفج خلال اللقاء أن الصادرات السعودية للكويت قد بلغت أكثر من 2 مليار دولار عام 2018، حيث تعد الأعلى على الإطلاق، في حين بلغت الصادرات الكويتية للسعودية نحو 550 مليون دولار خلال العام ذاته.
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