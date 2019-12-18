منتجـات التبـغ مطابقـة للمواصفـات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة

دحض مسؤولون سعوديون الافتراءات التي تسوقها حملات مبرمجة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن كل ما يتعلق بمنتجات التبغ الواردة إلى المملكة العربية السعودية من مختلف المنافذ تخضع لرقابة وفحص ظاهري وإلكتروني، من خلال أجهزة دقيقة، وقالوا إن مواصفات هذه المنتجات مطابقة للمواصفات السعودية، وكل ما هو مخالف يتم ضبطه ومصادرته، ومنع وصوله إلى الأسواق.

في برنامج تلفزيوني، أكد عدد من المسؤولين السعوديين أن كل ما يتعلق بمنتجات التبغ الواردة إلى المملكة العربية السعودية من مختلف المنافذ تخضع لرقابة وفحص ظاهري وإلكتروني؛ من خلال أجهزة دقيقة، مشيرين إلى أن مواصفات هذه المنتجات مطابقة للمواصفات السعودية، وكل ما هو مخالف يتم ضبطه ومصادرته، وعدم السماح به، كما يتم منع وصوله إلى الأسواق، لافتين إلى أن جميع مصانع التبغ المصدرة إلى المملكة العربية السعودية تقع خارج دولة الإمارات، وأكثر من 90% منها يأتي من ألمانيا وسويسرا وتركيا.

وأشار الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية إلى أن المملكة وقعت اللائحة الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في عام 2005، وعلى ضوئها كان هناك وضع التغليف العادي، والسعودية ملتزمة بالاتفاقية، وبادرت بالتطبيق مع 7 دول، لافتاً إلى أن النكهة الجديدة للتبغ بناء على الشكاوى الواردة ورأي المستهلك قد تغيرت مقارنة بالدخان السابق، مؤكداً أن المسؤول عن أي تغيير في مكونات التبغ هي شركات التبغ نفسها، نافياً أن يكون حصل أي انتهاك للمواصفات السعودية من قبل هذه الشركات. وأضاف: «نحن في الهيئة لم يصلنا أي بلاغ مسجل لدى وزارة الصحة عن حصول حالات تسمم؛ بسبب التبغ ومنتجاته، ولا يوجد في السوق أي منتج مغشوش، وجميع الشحنات التي ترد إلى المملكة يتم فحصها بدقة، ونطالب باستمرار شركات التبغ بالإفصاح عن منتجاتها، وأي تغييرات ممكنة حتى وإن لم تخالف المواصفات، والتوضيح للمستهلك فيما إذا تغير أي شيء جديد في النكهة أو الجودة، وكذلك تحمل المسؤولية والتأكد من أن منتجها في التغليف الجديد هو ذاته في التغليف القديم».

بدوره، أكد المهندس سهيل أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المصانع الموردة للتبغ إلى المملكة العربية السعودية لم تتغير، وجميع هذه المصانع موجودة خارج الإمارات، وقد أتحنا تطبيقاً عبر الهاتف المحمول يمكن المستهلك من التحقق من المنتج والختم الضريبي على التبغ، مشيراً إلى أن الختم الضريبي يمكن الهيئة من متابعة المنتج منذ اللحظة الأولى لتصنيعه إلى لحظة وصوله إلى المنافذ المختلفة للمملكة، وهو الأمر الذي يسهل عملية مراقبته والتأكد منه.

كما لفت أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك إلى أن الهيئة تشرف على عمليات استقبال وإرسال البضاعة، ويتم البت في دخول البضاعة من عدمها إلى أسواق الدولة، مشيراً إلى أن 90% من التبغ الوارد إلى المملكة يأتي من 3 دول؛ هي: ألمانيا وتركيا وسويسرا.

وقال: «نحن كجمارك لا ننظر إلى الباركود بتاتاً؛ لأنه ليس لنا علاقة به، ما يهمنا بوليصة الشحن وشهادة المنشأ؛ لنحدد على أساسها جهة القدوم والرسوم التي تطبق على المنتج، الباركود هو طريقة لتسجيل منتج له علاقة بالقطاع الخاص، وهو دليل على تسجيل هذا المنتج؛ وذلك لأغراض بيع أو خطة تسويقية معينة أو غيرها، ولا يعني أنه صنع في مكان التسجيل؛ مثل الباركود 629 والذي يعني أنه مسجل في دولة الإمارات، ولا يعني أنه صنع فيها، ولا يمكن معرفة مكان الصنع عن طريق الباركود نفسه».

وأضاف: «قيمة واردات المملكة من التبغ 1.9 مليار ريال، من دون احتساب الضرائب والرسوم الأخرى، وقد واجهنا زيادة في محاضر ضبط التهريب وصلت إلى 9 آلاف محضر منذ بداية العام الجاري، بما يقرب من 200 مليون سيجارة، وهي محاضر تهرب ضريبي، ولم نسجل عبر المنافذ وصول أي منتجات تبغ مغشوشة».

وكانت شركة «فيليب موريس» وهي أحد أكبر شركات التبغ في السوق السعودي قد أكدت في بيان رسمي على موقعها على «تويتر» أنه سجائرها الموزعة في المملكة العربية السعودية أصلية، وتتماشى مع لائحة التعبئة السعودية العادية.

كما أكدت بدورها شركة «بريتيش أميركان توباجو» أيضاً في بيان رسمي لها أن خلطة التبغ المستعملة في السوق السعودي هي ذاتها كما كانت عليه قبل تطبيق نظام التعبئة الجديد.