«أبوظبي التنموية» تستقطب السياح الأوروبيين بشراكة مع «إف تي آي»

تعتزم شركة أبوظبي التنموية القابضة، إبرام اتفاقية شراكة مع شركة اف تي آي جروب، مشغل الرحلات السياحية في أوروبا، بهدف استقطاب المزيد من السياح الأوروبيين، لاسيما من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة وجهةً سياحية عالمية.

من المقرر أن تستثمر «أبوظبي التنموية القابضة» 100 مليون يورو (400 مليون درهم) في شركة اف تي آي جروب، ما يسهم في دعم خطط الأخيرة الرامية إلى توسعة نطاق أعمالها حول العالم، وتعزيز استراتيجيتها لتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات النوعية في القطاع السياحي، بما في ذلك أعمال تشغيل الرحلات، وإدارة الوجهات السياحية وتطوير وتوزيع المحتوى. وتجدر الإشارة إلى أن FTI Group تعتبر حالياً ثالث أكبر مشغلي الرحلات في أوروبا، مدعومة بالأصول السياحية التشغيلية المتعددة التابعة لها، والتي تتضمن 70 فندقاً. وكانت FTI Group قد أطلقت في عام 2010 شركةMeeting Point Tourism LLC، وهي شركة إدارة وجهات تابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة: إن شراكتنا الاستراتيجية مع اف تي آي جروب تعكس التزامنا بدعم رؤية حكومة أبوظبي وطموحاتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة في القطاع السياحي من خلال توفير المزيد من الفرص التي تحقق استدامته. كما تتسق هذه الشراكة مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية لأبوظبي.

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من جانبه، قال ديتمار غونز، الرئيس التنفيذي لشركة اف تي آي جروب: فخورون بالتعاون مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، إحدى أكبر الشركات القابضة بالإمارة، والتي ستعزز قدراتنا كمشغل عالمي للرحلات السياحية وترسخ حضورنا المتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة الممتد لحوالي عقد من الزمان. كما ستمكّننا هذه الشراكة من تسليط الضوء على المقومات والعروض السياحية التي تقدمها أبوظبي لعملائنا من أوروبا.

من جهتها قالت رولا جوني، الرئيس التنفيذي لشركة ميتنج إنترناشونال جروب: تُعد أبوظبي سوقاً سياحياً متنامياً على نحو متسارع، ولطالما شكّلت وجهة جوهرية في استراتيجيتنا للتوسع وتعزيز سوق السياحة بالمنطقة على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، فإننا نعتزم في غضون الأشهر المقبلة تدشين أول مكتب في أبوظبي، والذي يعكس بشكل واضح التزامنا تجاه دعم مسيرة النمو في العاصمة الإماراتية.

واستقبلت أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 3.8 مليون نزيل في فنادقها، بنمو نسبته 2.9% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحسب إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، التي أشارت إلى أن الإشغال في فنادق الإمارة ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى 69% خلال العام الجاري، فيما زاد متوسط مدة الإقامة بالفنادق بنسبة 5.6%، ما يعادل 2.5 ليلة.

وكانت أبوظبي قد حلّت في وقت سابق من العام الجاري في المركز الأول على قائمة أبرز المدن الثقافية على مستوى العالم، بحسب تصنيف موقع «سكاي سكانر» الإلكتروني الشهير لأسعار السفر.