شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات.. الكندوز والسجق بـ110 جنيهات والضأن بـ125 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18-12-2019 استقرار فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.
استقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيها كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.
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