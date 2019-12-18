شكرا لقرائتكم خبر عن للجلسة الثانية على التوالي.."وول ستريت" تغلق عند مستويات تاريخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء على نحو طفيف لكنها حققت إغلاقات قياسية غير مسبوقة مع استمرار تأثير الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، ورغم تصريحات الرئيس "دونالد ترامب".



وكشف الرئيس "ترامب" عن مطالبته المتجددة للاحتياطي الاتحادي بالمزيد في خفض الفائدة وإطلاق برامج تيسير كمي لدعم الاقتصاد الأمريكي والصادرات.



وأضاف "ترامب" بأن الدولار الأمريكي قوي للغاية كما أنه لا يوجد تضخم تقريبا، وبالتالي، يستلزم الأمر المزيد من الخفض في الفائدة بعد تقليصها ثلاث مرات هذا العام.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر تصاريح البناء في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما زاد الإنتاج الصناعي أيضا في نفس الفترة.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 1.2% وأغلق عند 60.94 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.06 دولار وأقل سعر عند 60.03 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.2% مغلقا عند 66.10 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 65.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 28267 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 28328 نقطة وأقل مستوى عند 28220 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 8823 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8831 نقطة وأقل مستوى عند 8804 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنقطة واحدة مغلقا عند 3192 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3198 نقطة وأقل مستوى عند 3191 نقطة.