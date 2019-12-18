شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي مسجلة اعلى مستوياتها في شهر، وذلك مع استمرار تأثير التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وزاد هذا الاتفاق من التكهنات بشأن إمكانية التفاوض بشكل جيد حتى إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين الأمر الذي يدعم بدوره الطلب على السلع الزراعية من جانب بكين.



وتوقع كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" زيادة الصين مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية إلى أربعين مليار دولار على مدار عامين.

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ويحاول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الإسراع في خطى المفاوضات التجارية مع الصين لدخول سباق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020 وفي جعبته عدد من الصفقات التجارية الضخمة لا سيما مع الصين.



وكان "ترامب" قد تلقى دعما قويا في انتخابات الرئاسة عام 2016 من المزارعين في عدد من الولايات الأمريكية الأمر الذي يجعله حاليا يحاول المزيد من الإرضاء لهذه الفئة من الناخبين.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.7% وأغلقت عند 9.28 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9.31 دولار وأقل سعر عند 9.20 دولار.