شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يحقق إغلاقاً قياسياً للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات الثلاثاء موصلاً مكاسبه التي دفعته لتحقيق خامس إغلاقاته القياسية على التوالي مدعوما بالاتفاق التجاري المرحلي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع الصين.



ويتوقع محللون استمرار انتعاش سهم "آبل" بدعم من مبيعات "آيفون" في الفترة المقبلة بالإضافة إلى توسيع الشركة التكنولوجية الأمريكية لخدماتها بعيدا عن الجوال سواء بخدمة "تي في بلس" لبث المحتوى أو الحواسب اللوحية والساعات الذكية وغير ذلك.

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كانت الولايات المتحدة قد أعلنت التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع بكين وألغت قرارا بزيادة الرسوم الجمركية ، وهو ما كان سيزيد أسعار جوالات "آيفون" التي تصنع في الصين وتستورد للسوق الأمريكي.



وتواصل "آبل" التفوق على الشركات المدرجة في الولايات المتحدة خاصة مواطنتها "مايكروسوفت" لتعزز صانعة "آيفون" قيمتها السوقية أعلى حاجز التريليون دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.2% مغلقا عند 280.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 281.7 دولار وأقل سعر عند 278.8 دولار.