افتتاح معرض «تشاينا هوم لايف» في مركز دبي التجاري العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، بحضور جين لي، المستشار الاقتصادي في القنصلية الصينية بدبي وزو كينغشان، نائب الأمين العام لحكومة هانغزو الشعبية. معرض «تشاينا هوم لايف»؛ المنصة الأكبر للتوريد في دبي. ويستمر المعرض في الفترة بين 17 - 19 ديسمبر/كانون الأول في مركز دبي التجاري العالمي.

وصممت الفعالية لتتيح للزوار والعارضين منصة مثالية لعقد الاجتماعات واستشارات التوريد والعثور على الشركاء المناسبين للأعمال، كما تقدم خدمة الترجمة مجاناً للجادين بالشراء. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 2500 جهة عارضة بأكثر من 100,000 منتج، تتضمن الإلكترونيات والأثاث والملابس والأقمشة والإضاءة والآلات والهدايا والأغذية والمنتجات المنزلية وغيرها.

وقال بينو بيلاي، المدير التنفيذي للعمليات لدى شركة MEOrient الدولية للمعارض: «تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقاً مهماً للمصنعين الصينيين، وقد بذلنا جهوداً مستمرة لضمان القدرة على استقطاب المصنعين المناسبين. نضمن للزوار التواصل مع صانعي القرار في الشركات العارضة، ولطالما كانت المنتجات عالية الجودة ركيزة مهمة لنجاح معرضنا. كما يمكن للزوار هذا العام الاستفادة من ميزة جديدة؛ هي التخفيضات الضخمة على المنتجات الصينية».