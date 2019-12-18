بكين تستبعد تحفيزاً ضخماً عبر التوسع في تنمية البنية التحتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، الثلاثاء، إن بكين لن تلجأ إلى تحفيز اقتصادي ضخم عبر التوسع في تنمية البنية التحتية.

لكن منج وي المتحدثة باسم اللجنة، وهي الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط، أبلغت الصحفيين أن بكين ستعزز دعمها لمشاريع البنية التحتية في وسط وغرب الصين.

وقالت: إن الصين لديها الثقة في تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام بالكامل.

وقالت بكين: إنها ستُبقي على سياسة التدخل المالي الاستباقي وسياستها النقدية الحصيفة، وستجعل التعديلات الاقتصادية أكثر تطلعاً للمستقبل واستهدافاً وفاعلية. (رويترز)