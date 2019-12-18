«غرفة أبوظبي» تبحث مع السفير الإيطالي تعزيز العلاقات

استقبل محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر مبنى الغرفة نيقولا لينير، سفير الجمهورية الإيطالية المعين لدى دولة الإمارات، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عبد الله غرير القبيسي، نائب مدير عام الغرفة.

وأعرب المهيري في بداية اللقاء عن تمنياته بالتوفيق للسفير الإيطالي الجديد في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا الصديقة.

وأعرب سفير الجمهورية الإيطالية عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مؤكداً أنها دولة تحظى بمكانة إقليمية ودولية عالية ومرموقة بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها، ومشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود العملية، لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، ولاسيما المجال الاقتصادي. وتقدم السفير الإيطالي بالشكر إلى غرفة أبوظبي لحفاوة الاستقبال لهذه الزيارة الودية.