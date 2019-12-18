«أرامكو» تستحوذ على 17% من «هيونداي أويل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «أرامكو» النفطية السعودية العملاقة الثلاثاء أنها أنهت استحواذها على 17% من «هيونداي اويل بانك» الكورية بقيمة 1.2 مليار دولار تقريباً.

وشركة «هيونداي اويل بانك» الكورية الجنوبية هي شركة لتكرير النفط، بطاقة إنتاجية قدرها 650 ألف برميل يومياً، بحسب «أرامكو» .

وتراجع سعر سهم «أرامكو» في نهاية تعاملات أمس، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تداوله في السوق المحلية.

وبلغ سهر السهم مع إغلاق سوق «تداول» 37.75 ريال سعودي (10.06 دولار)، بانخفاض بقيمة 0.25 ريال سعودي عن اليوم الذي سبق، أي بنسبة 0.66%.

وكانت «أرامكو» دخلت الأربعاء الماضي سوق البورصة مع بدء تداول أسهمها محلياً، وأصبحت عملاقة النفط السعودي في يوم التداول التاريخي الأول أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم.

وبلغ سعر السهم بعد ثوان من بدء تداوله وحتى إغلاق السوق 35.2 ريال سعودي (9.4 دولار) بزيادة 3.2 ريال (0.85 دولار) عن السعر الرئيسي، وواصلت قيمة السهم ارتفاعها في الأيام التالية وبلغت 38 ريالاً سعودياً الاثنين. (أ ف ب)