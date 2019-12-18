«رد الضريبــة» لـ 2.8 مليـون سائـح خـلال عـام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح حقق نجاحاً كبيراً فاق التوقعات خلال عامه الأول، مشيراً إلى أن معاملات رد الضريبة للسياح شهدت ارتفاعاً مطرداً، فبلغ إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح 2.83 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام في شهر نوفمبر عام 2018 وتضاعف المعدل اليومي لعدد المعاملات المتعلقة برد الضريبة للسياح بصورة ملحوظة من نحو 3.8 آلاف معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى نحو 7.73 آلاف معاملة في اليوم حالياً.

وأعرب البستاني في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس بمناسبة مرور عام على بدء تشغيل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، عن ارتياحه للنجاح الذي حققه النظام، الذي تم تنفيذه ضمن خطط الهيئة لبناء منصة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزائرين، بما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً بحلول 2021«.

وأكد البستاني أن هذا التوجه جاء في إطار رؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي، وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي ومنها قطاع السياحة الحيوي الواعد، حيث يعكس تطبيق هذا النظام المتطور الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات التي تعد مقصداً للسياح والزائرين من مختلف دول العالم نظراً لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة.

وقال خالد البستاني:»تتميز آليات عمل النظام - الذي تعد الإمارات من أوائل دول العالم تطبيقاً له - بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة وجودهم في الدولة بأنظمة متكاملة، ويتم من خلالها تحديد المبيعات والضرائب القابلة للاسترداد واستردادها بدقة وكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة لإجراءات التحقق المبرمجة في النظام للتأكد من أحقية استرداد الضريبة وفقاً للتشريعات الضريبية.

وأعلن البستاني أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام تجاوز 12 ألف متجر في كافة أنحاء الدولة، فيما ارتفع عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 45 جهازاً مقابل 29 جهازاً في شهر يوليو الماضي بنمو بلغ 55.2 %.

وتقوم شركة «بلانيت» - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام- بإدارة هذه الأجهزة المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يوجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة لذلك.

وقال البستاني: «أظهرت المؤشرات ارتفاعاً كبيراً في مستوى رضا المتعاملين مع النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي يشمل 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً تتمثل في 6 مطارات وميناءين بحريين و4 منافذ برية، فأكد السياح أن الفترة الزمنية لإنجاز طلب الاسترداد تتميز بالسرعة والسهولة ولا تتعدى دقيقتين دون أي صعوبات».

وأضاف: «تقوم فرق عمل من الهيئة بجولات ميدانية للتأكد من أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح يعمل وفقاً للاشتراطات والمعايير الدولية التي حددتها الهيئة قبل تنفيذ المشروع الذي تم إطلاقه بنجاح نتيجة التعاون الوثيق بين الهيئة الاتحادية للضرائب وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجهات المشرفة على المطارات ومنافذ الدولة الأخرى التي يستخدمها السياح».