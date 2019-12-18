شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي البحرية من الإمارات والكويت والسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «موانئ أبوظبي» عن تشكيل «مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي البحرية» التابعة لها، وعقد الاجتماع الأول للمجلس، في خطوة تتزامن مع جهودها الرامية إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي متميز في مجال التعليم والتدريب البحري.

ويتولى المجلس المؤلف من 8 أعضاء، الذي يضم بعض أفضل الخبرات من دولة الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، مهام الإشراف الاستراتيجي على الأكاديمية، وتوجيه مسيرتها بما يضمن توافق برامجها التدريبية والتعليمية مع المعايير العالمية، إضافة إلى تلبية احتياجات المختصين والمعنيين بالقطاع البحري في المنطقة.

ويضمّ مجلس أمناء الأكاديمية: الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، والدكتور عبد اللطيف محمد الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأحمد محمد شريف الخوري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وعبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري في المملكة العربية السعودية، وعلي

عبدالجليل شهاب، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية، وجاسم أحمد الخميري، نائب رئيس أول لهيئة الموانئ البترولية - أدنوك، والقبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، والدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع.

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