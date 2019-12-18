الهوية الرقمية: 5030 خدمة لـ 72 جهة محلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

وصل إجمالي عدد الجهات الحكومية المشاركة في تطبيق الهوية الرقمية 72 جهة، 26 جهة اتحادية و46 محلية، 3 منها في أبوظبي و19 في دبي و9 في الشارقة و7 في عجمان و2 في رأس الخيمة و5 في الفجيرة و1 في أم القيوين، فيما بلغ عدد المستخدمين المسجلين في نظام الهوية الرقمية 170 ألف مستخدم.

ووصل عدد القنوات الإلكترونية التي تستخدم الهوية الرقمية إلى 109 قنوات، منها 81 بوابة إلكترونية و28 تطبيقاً ذكياً.

وبلغ عدد الخدمات التي توفرها الهوية الرقمية 5030 خدمة موزعة على النحو التالي: 1657 خدمة اتحادية، 1125 في أبوظبي، 1012 في دبي، 265 في الشارقة، 240 في عجمان، 39 في أم القيوين، 419 في رأس الخيمة، و273 في الفجيرة.

ووقّعت جهات حكومية وخاصة عدداً من مذكرات التفاهم لتطبيق وتفعيل الهوية الرقمية، وذلك خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة لتنظيم قطاعات الاتصالات بالشراكة مع أبوظبي الرقمية ودبي الذكية.

وتهدف الاتفاقيات التي تم توقيعها في دبي صباح أمس إلى تفعيل آليات تطبيق الهوية الرقمية، وتبادل البيانات بين الجهات المشاركة في هذه المبادرة، وذلك بما يعزز مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الدولة. كما تهدف إلى أن تكون الهوية الرقمية أحد المرتكزات المهمة للحكومة المتكاملة والمترابطة التي توفر خدمات مشتركة لجمهور المتعاملين بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن توسيع تطبيق الهوية الرقمية يأتي بالتزامن مع استعدادات الإمارات للخمسينية الجديدة والتي ستدعم العديد من المبادرات التقنية للتحول الرقمي الشامل في الدولة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن تعاون الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في بالمشروع يعد محطة مهمة على طريق الحكومة الرقمية الشاملة.

من جانبه توقع المهندس محمد يوسف الخميس، مدير برنامج «الحكومة الذكية» في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اعتماد القانون الاتحادي للتوقيع الإلكتروني على مستوى الإمارات خلال الربع الأول من العام المقبل لاستخدامه في كافة المعاملات المصرفية والتجارية في الدولة.

وأكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية أن الهوية الرقمية الموحدة على مستوى الدولة يمكن استخدامها من داخل وخارج الدولة في أي وقت وعلى مدار أيام الأسبوع، بعد عملية التسجيل وتوثيق الأوراق الثبوتية، مشيراً إلى توافر أكثر من 900 نقطة منتشرة على مستوى الدولة لاعتماد البصمة الشخصية لكل مسجل من المواطنين والمقيمين.

وشهد المؤتمر استخدام التوقيع الرقمي في توقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ودبي الذكية وأبوظبي الرقمية، كتطبيق عملي حقيقي لهذه الخدمة، إيذاناً بتفعيل خاصية التوقيع الرقمي في اعتماد المعاملات في الدولة، كما وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مع الحكومات الإلكترونية في الدولة (دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، وحكومة عجمان الرقمية، وهيئة الحكومة الإلكترونية - رأس الخيمة، وحكومة الفجيرة الإلكترونية، وأم القيوين الذكية) اتفاقية تعاون مشترك بخصوص الهوية الرقمية، كما وقعت مؤسسة حكومة دبي الذكية اتفاقيات تفاهم مع عدد من البنوك العاملة في الدولة والشركات شبه الحكومية وشركات الصرافة.

وتم خلال المؤتمر توقيع 14 اتفاقية بين حكومة دبي الذكية ومؤسسات من القطاع الخاص لتطبيق الهوية الرقمية في قطاعات البنوك والصرافة والعقارات والاتصالات والتعليم.



فتح حساب عبر 20 مصرفاً



توقعت سعاد الشامسي، مدير أول تطوير الخدمات الرقمية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن توفر الهوية الرقمية للمتعاملين إمكانية تحويل الأموال أو فتح حساب مصرفي بشكل مباشر مع 20 بنكاً ومن دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنوك أو شركات الصرافة مطلع 2020. وأضافت أن تطبيق الهوية الرقمية يقبل حالياً 3 وثائق رسمية هي الهوية الإماراتية، وجواز السفر الإماراتي، والإقامة بالنسبة للوافدين، والتي تعد أهم 3 وثائق يتم استخدامها في إنجاز أغلبية المعاملات الرسمية في الدولة.