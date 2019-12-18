«ستاندرد تشارترد»: إكسبو 2020 يرسخنمو الإنفاق الاستهلاكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

توقع تقرير حديث من بنك «ستاندرد تشارترد»، أن تسهم استضافة «إكسبو 2020» في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات في العام المقبل، وقال إن الاستضافة ستنعكس إيجاباً على اقتصاد دبي. ويرجح البنك أن يعزز المعرض النمو الاقتصادي للدولة، ليرتفع إلى 2.1% في العام المقبل، مقابل 1.7% في 2019. ورجح أن يصل نمو الناتج الحقيقي غير النفطي للدولة إلى 3% في العام المقبل.

وقالت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لدى البنك للمنطقة خلال لقاء مع الصحفيين أمس في دبي، إن استضافة معرض «إكسبو 2020» من شأنها أن تسهم في تعزيز نمو الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات في العام المقبل مع استقطاب عدد ضخم من الزوار للدولة لرؤية الحدث التي يستضاف لأول مرة في المنطقة.

ولفتت إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة، وفي ظل الضغوط الانكماشية على محفزات تعزز نمو الطلب في ظل المعروض المتنامي على مستوى العديد من القطاعات، ما يفرض الحاجة للتركيز على حفز الطلب.

ويتوقع البنك تحسناً على مستوى مؤشر التضخم في الدولة ليرتفع من انكماش بلغ متوسطه 1.7% هذا العام إلى تضخم بمعدل 1.4% في 2020، ونحو 2.7% في 2021. ويرجع جزء من الفضل في ذلك إلى «إكسبو 2020» الذي يتوقع أن يعزز نمو الطلب.