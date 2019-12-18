شكرا لقرائتكم خبر عن طابع تذكاري احتفاءً باليوبيل الذهبي لغرفة أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر «بريد الإمارات» طابعاً تذكارياً ، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، احتفاءً باليوبيل الذهبي على تأسيس الغرفة في العام 1969، لتعمل منذ ذلك الحين على دعم أعضائها وقيادة القطاع الخاص في الإمارة. ويصدر بريد الإمارات 45 ألف طابع تذكاري بهذه المناسبة، وتوفرت الطوابع ابتداءً من يوم 16 ديسمبر في جميع المراكز الرئيسية لسعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات.

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