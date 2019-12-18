تكريم استراتيجية «العربيـــة» الاســتثنائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



حازت «العربية للطيران»، على تقدير عالمي جديد بحصول الرئيس التنفيذي للمجموعة عادل العلي على جائزة «لورييت 2020» من مجموعة «آفييشن ويك نتوورك»، وذلك تكريماً للاستراتيجية الاستثنائية التي تتبعها الشركة.

وجاء هذا التكريم من قبل أكبر مزود للخدمات المعلوماتية المتعددة ضمن قطاعات الطيران والفضاء والدفاع العالمية، والذي يخدم 1,7 مليون متخصص في هذه المجالات حول العالم. وقد استحق العلي وفريقه هذا التكريم نظراً للإنجازات الكبيرة الذي تم تحقيقها من خلال إطلاق وتطوير «العربية للطيران» أكبر شركة طيران اقتصادي في المنطقة ذات نموذج عمل مبتكر والمحافظة على تحقيق الربحية المستدامة. وسيتم تقديم الجائزة خلال الدورة 63 من حفل توزيع جوائز «لورييت» السنوي، والتي يستضيفها «متحف المبنى الوطني» في واشنطن العاصمة يوم 12 مارس 2020.

وفي إطار الحديث عن تكريم العلي، قال متحدث باسم مجموعة «آفييشن ويك نتوورك»: «نجحت العربية للطيران، بقيادة عادل العلي، في تحقيق نمو ربحي مستدام على مدى سنوات طويلة. وهي تتطلع اليوم لدخول أسواق جديدة متوسطة المدى، إضافة الى التوقيع على طلبية كبيرة من الطائرات لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية».

من جانبه، قال العلي: «يعكس هذا التكريم سنوات من العمل الدؤوب والتي بذلها جميع أعضاء فريق «العربية للطيران»، إضافة الى التطور الذي وصلت اليه الشركة اليوم منذ أن أطلقت نموذج عمل فريداً من نوعه لقطاع الطيران في المنطقة. ونحرص دوماً على تأكيد التزامنا بتقديم الأفضل لعملاءنا عبر تحقيق قيمة إضافية استثنائية تترافق دوماً مع أرقى مستويات الخدمة والتميز التشغيلي».

وتضم جائزة «لورييت» 4 فئات هي: الطيران التجاري، والدفاع، والفضاء، وطيران الأعمال.