تطوير آليات القطاعات الاقتصادية في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، الاجتماع الدوري والأخير لعام 2019 مع ممثلي مجموعات العمل القطاعية في الغرفة من قطاعات الصناعة والفنادق ومراكز التسوق والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة، أكدت خلاله تطوير عمل المجموعات وبلورة آليات جديدة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة المشتركة، وتعزيز القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتطويرها إلى أرقى المستويات.

حث الاجتماع الذي ترأسه عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الإنجازات التي تحققت خلال عام 2019 وأبرز محاور ومدخلات خطة العمل الجديدة للعام القادم التي يجري التحضير لها، والرامية إلى تطوير أداء مجموعات العمل في إطار استراتيجية طموحة وواضحة المعالم، كما جرى استعراض نتائج اجتماعات مجموعات العمل القطاعية الدورية والخارجية، والتي بلغ عددها 21 اجتماعاً، وتم أيضاً متابعة توصيات ومقترحات اجتماعات مجموعات العمل، والبالغ عددها 63 توصية، وتمت متابعة إنجاز 55 منها، بنسبة 87%، وذلك بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل.

تحقيق الخطط التنموية

وأكد عبد الله سلطان العويس في مستهل الاجتماع، أن مجموعات العمل القطاعية شريك رئيسي إلى جانب الغرفة في تطوير القطاع الخاص، وتقدم اقتصاد الشارقة وتحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة، معرباً عن حرص الغرفة على التواصل الدائم مع ممثلي القطاع الخاص للتعرف عن قرب إلى واقع مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، والتشاور حول الفرص التي تتيح لهم النمو والازدهار والمنافسة بشكل أكبر في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتبادل الآراء حول أبرز التحديات التي قد تطرأ على الساحة المحلية أو العالمية، وكذلك استشراف واستثمار كافة الفرص التي تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على الصعيد الاقتصادي، منوهاً بحرص الغرفة الدائم على تسخير جهود كافة إداراتها ومؤسساتها لخدمة مجموعات العمل القطاعية، ومتابعة أعمالها وتوصياتها ودعم مبادراتها المبتكرة، انطلاقاً من أهمية ودور تلك المجموعات في التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الأعمال الخاصة.

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إشراك القطاع في 26 فعالية

واستعرض إبراهيم راشد الجروان، خلال الاجتماع، أهداف الغرفة الاستراتيجية لدعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارسته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، وتعظيم قيمة الميزة النسبية من الانتساب للغرفة عبر الخدمات المبتكرة التي تقدمها إدارة العلاقات الاقتصادية متمثلة في قسم مجموعات العمل القطاعية، مشيراً إلى مشاركة مجموعات العمل القطاعية بالغرفة في العديد من الفعاليات التي ترتكز على المعرفة والتطوير ودعم النشاط الاقتصادي بالإمارة، والمنتجات المحلية للعبور إلى الأسواق الدولية، حيث بلغ عددها 26 فعالية، ومن أبرزها المشاركة في معرض الشارقة للاستثمار العقاري الرابع - إيكرس2019 بالتعاون والتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري، وملتقى الاستدامة الاقتصادي 2019 بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومشاركة القطاع الخاص في ورشة حول مناقصات معرض إكسبو 2020، بالتعاون مع مكتب إكسبو 2020 دبي، والمشاركة في ورشة العلامة الخليجية لزيادة صادرات المنتجات المحلية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس وغيرها من الفعاليات المهمة.

تذليل التحديات

من جانبه، قدم أمجد عوض الكريم، عرضاً عن أبرز الخدمات التي تم تقديمها لمجموعات العمل القطاعية الرامية إلى تذليل التحديات أمامها وتسهيل وتوطيد عملية التواصل بين أعضاء اللجان والدوائر الحكومية المختصة، ومن أبرز التسهيلات المستحدثة إنجاز التطبيق الهاتفي (BG Application) بنسبة 85%، والذي سيخدم أعضاء مجموعات العمل في التواصل والاطلاع على تقارير الاجتماعات والفعاليات ومتابعة التوصيات، وتحويل إجراءات قسم مجموعات العمل بالكامل، لتصبح إلكترونية، إلى جانب تخصيص باب شهري خاص ضمن مجلة «التجارة» للتعريف بقطاعات مجموعات العمل، وتسليط الضوء على أبرز أعمال اللجان التمثيلية ودور المجموعات في السعي لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.