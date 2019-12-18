الإمارات تشارك في اجتماع استثنائي للجنة المنظمات العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي بدأت، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة حسين الشاويش الوكيل المساعد بوزارة المالية لشؤون المالية الدولية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية بالدول العربية.

مثل الدولة في الاجتماع محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، الذي قال: «إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من البنود؛ منها: مقترحات الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة؛ لإيجاد حلول للمتأخرات المتراكمة على الدول في موازنات المنظمات العربية المتخصصة؛ ومشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات؛ ومشروع الهيكل التنظيمي المعدل للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، إلى جانب بند حول دعم وتطوير قطاع الزيتون في الدول العربية، وهو مقترح مقدم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بإنشاء المكتب العربي للزيتون ضمن الهيكل التنظيمي لها، ومناقشة توصيات اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي».

من جهته، قال الدكتور خالد محمد الكثيري مستشار بإدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية - في كلمة خلال الاجتماع - «إن هذه اللجنة تهدف إلى تطوير هياكل المنظمات العربية، والارتقاء بآلياتها، وتفعيل أساليب عملها، وترتيب أولوياتها بشكل يضمن تأقلمها مع تغيرات الظروف المحيطة بها، ومتطلبات الدول الأعضاء، وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها».

وشدد على أهمية الدور المطلوب من المنظمات العربية المتخصصة؛ كونها أداة من الأدوات الرئيسية للعمل العربي المشترك؛ من أجل تحقيق الفاعليات المشتركة، التي يسعى إليها الجميع.

وأشار إلى أن هناك صعوبات ومشاكل تواجه عمل المنظمات العربية المتخصصة؛ وهي صعوبات تعانيها بصفة عامة منظومة العمل، مؤكداً أن هناك رغبة جماعية من جميع الجهات؛ لتطوير هذه المنظومة.

(وام)