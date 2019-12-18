«دبي للمرأة» تستضيف أول قمة إقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال

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تستضيف «مؤسسة دبي للمرأة» فعاليات القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال «We-Fi» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك على هامش منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، الذي تنظمه وتستضيفه المؤسسة خلال يومي 16 و17 فبراير/‏شباط 2020 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتعنى مبادرة تمويل رائدات الأعمال؛ الشريك الاستراتيجي العالمي ل«منتدى المرأة العالمي دبي 2020»، ومقرها البنك الدولي، بالنهوض بريادة الأعمال النسائية في الدول النامية، وتعمل المبادرة من خلال عملها في أكثر من 50 دولة حول العالم على دعم أكثر من 115,000 امرأة، وجمع 2.6 مليار دولار من الموارد.

ستشهد القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنظم بالتعاون مع «مؤسسة دبي للمرأة» مشاركة عدد من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، وأبرز الداعمات والمناصرات ورائدات الأعمال في المنطقة.

وستتم دعوة كافة المشاركين في القمة؛ للمشاركة في برنامج الفعاليات الشامل الخاص بمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، كما ستشهد القمة جلسات حوارية وورش عمل تنظم بالتعاون مع شركاء المبادرة بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي، متضمنة المؤسسات التمويلية التابعة.

وتسعى القمة إلى دفع الجهود لتوفير الفرص المتاحة أمام رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم خلالها استعراض أبرز البرامج والمؤسسات التي تعمل على تمكين رائدات الأعمال؛ للوصول إلى التمويل والتدريب والإشراف اللازم لتطوير أعمالهن، كما تسعى إلى تحفيز وإلهام المشاركات لتحقيق طموحاتهن؛ من خلال استعراض عدد من قصص النجاح لرائدات أعمال تمكّن من التغلب على الصعاب، ونجحن في تأسيس أعمالهن في المنطقة.

وفي هذا الإطار وقعت مؤسسة دبي للمرأة، ممثلة بلمياء عبد العزيز خان المديرة التنفيذية لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020 مذكرة تفاهم مع بويندي تيليكي أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال؛ وذلك يوم الخميس الماضي في فندق مدينة جميرا بحضور جمال الكبي مدير برنامج دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، وسلطانة سيف مديرة إدارة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة، وأنجيلا بيكرز كبيرة مديري الاتصال بمبادرة تمويل رائدات الأعمال.

تمكين المرأة

وقالت منى غانم المري رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، والعضو المنتدب، إن دولة الإمارات تلعب دوراً رائداً في مجال تعزيز مشاركة المرأة في المواقع القيادية، وإن هذه الشراكة مع مبادرة تمويل رائدات الأعمال تشكل الخطوة الأحدث في مسيرة الدعم المتواصلة لرائدات الأعمال.

وأعربت المري عن سعادتها بهذا التعاون مع هذه المبادرة العالمية، وجهودها المهمة لتمكين المرأة؛ من خلال الشراكة مع منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 المزمع إقامته في دبي خلال يومي 16 و17 فبراير المقبل، والذي يشكل منصة عالمية لتسليط الضوء على التوجهات والاهتمامات العالمية المعنية بالمرأة، ودورها في الاقتصاد والمجتمع والحياة العامة، وما حققته من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم جهود تحقيق التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة.

وأضافت: إن استضافة دبي لفعاليات القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال تأتي دلالة مهمة على التزام دبي بدعم المرأة على المستويين الإقليمي والدولي كما تتماشى مع الجهود الحكومية الرامية إلى بناء جسور التواصل

والتعاون؛ للارتقاء بمكانة المرأة في الدولة؛ حيث ستمكننا هذه الشراكة الاستراتيجية من تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الوطنية الساعية إلى تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.

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مستقبل أفضل

من جانبها، قالت ويندي تيليكي: إن هذه القمة الإقليمية تمثل إحدى الفعاليات الأساسية بالنسبة لمبادرتنا ونحن سعداء حقاً بهذا التعاون مع مؤسسة دبي للمرأة وبالدعم الذي سيوفره منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. لافتة إلى إن بناء وتنمية مشاريع الأعمال يعد أحد أبرز أدوات تمكين المرأة لتساهم بشكل فاعل في إيجاد مستقبل أفضل لنفسها ولمجتمعها ككل، ونحرص على أن تناقش القمة الأطر التي يمكننا من خلالها دعم رائدات الأعمال حول العالم، كما أن هذا التعاون يؤكد شراكتنا مع حكومة دولة الإمارات التي تعد أول الداعمين للمبادرة.

جهود ملموسة

من جانبها، أكدت لمياء عبد العزيز خان المديرة التنفيذية لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020 أن مبادرة تمويل رائدات الأعمال، الشريك الاستراتيجي العالمي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020 لها العديد من الجهود الملموسة على صعيد تمكين المرأة على المستوى العالمي، وأن انعقاد قمتها الإقليمية هذا العام في دبي يثري مناقشات ونتائج منتدى المرأة العالمي الذي نسعى من خلاله للوصول لأفضل السياسات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها الحكومي والاقتصادي والاجتماعي والمستقبلي.

وقال: إن تضافر الجهود العالمية يسهم في تحقيق هذه الطموحات التي تترجم أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصةً الهدف الخامس المتعلق بتمكين جميع النساء والفتيات في العالم.

وأضافت لمياء عبد العزيز خان: إنه بإدارة وإشراف حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تنظم مؤسسة دبي للمرأة وتستضيف فعاليات «منتدى المرأة العالمي - دبي 2020» تحت شعار: «قوة التأثير»؛ وذلك في مدينة جميرا بدبي؛ حيث يناقش المنتدى سبل دعم وتمكين مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات وخبراء وأكاديميين إضافة إلى ممثلي منظمات دولية.

وقالت: إن المنتدى يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل دور المرأة في الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل؛ حيث ستتم مناقشة هذه المحاور عبر سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من المتحدثين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وخبراء ومفكرين وأكاديميين.