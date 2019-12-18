24.3 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات «هاتف متحرك، هاتف ثابت، إنترنت» 24.344 مليون مشترك تقريباً مع نهاية شهر أغسطس وفق إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات.

ووصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك خلال أغسطس الماضي نحو 19 مليوناً تقريباً، وارتفعت نسبة انتشار الخدمة إلى 2138 خطاً لكل 100 نسمة.

ويشكل عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف المتحرك نحو 80% من إجمالي عدد المشتركين في جميع الخدمات التي يقدمها القطاع. وبذلك فإنها تعد المصدر الأول لإيرادات المشغلين، فيما تأتي بقية الإيرادات من خدمة البيانات والإنترنت والهاتف الثابت.

وفي التفاصيل فقد بلغ عدد المشتركين في الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق 15.488 مليون مشترك في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، أما على مستوى خدمة الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة فقد بلغ عدد المشتركين 3.511 مليون في نهاية الشهر ذاته.

وعلى صعيد خدمة الإنترنت بلغ إجمالي عدد الاشتراكات 1.3349 مليون اشتراك تقريباً. (وام)