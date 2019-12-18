التقنيات المالية والأمن السيبراني أولوية اتحاد المصارف في 2020

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في إطار مراجعة إنجازاته لهذا العام ومناقشة توجهاته للعام المقبل، عقد اتحاد مصارف الإمارات، أول أمس الاثنين، اجتماعين لأعضاء مجلس إدارته، وللمجلس الاستشاري لرؤسائه التنفيذيين، وخاصة في أعقاب الإعلان بأن عام 2020 سيكون «عام الاستعداد للخمسين»، في اليوبيل الذهبي للاتحاد.

حدد هذان الاجتماعان أولويات اتحاد مصارف الإمارات لعام 2020، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنص على الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، كما ناقشا آخر المستجدات في القطاع المصرفي الإماراتي، بما في ذلك قانون «الإعسار للأفراد».

واتفق مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، برئاسة عبد العزيز الغرير، والمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، على التركيز بشكل خاص على عدد من المجالات المحددة في عام 2020، بما في ذلك الأطر التنظيمية والامتثال، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، كما تم التأكيد أيضاً على التزام الاتحاد بتقديم الدعم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في العديد من المبادرات الخاصة بأنظمة الدفع لدراسة الجدوى.

وسيختتم اتحاد مصارف الإمارات مراجعته الشاملة لعدة عمليات إجرائية في العام المقبل، وذلك بهدف تقديم تجربة عملاء أكثر سلاسة، وتعزيز العديد من الخدمات المصرفية في جميع أنحاء البلاد لجعل الإمارات مركزاً رئيسياً للاستثمار والأعمال.

وفي سياق متصل، قال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «شهدنا مؤخراً نمواً كبيراً في القطاع المصرفي في الإمارات، وذلك بفضل تنفيذ استراتيجيات ومبادرات أكثر تركيزاً، وسن قوانين وتشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز المشهد المالي في الدولة. ونحن ملتزمون بمواصلة المضي في هذا الاتجاه من خلال زيادة التعاون بين الشركاء الرئيسيين ومصرف الإمارات المركزي والبنوك الأعضاء، والاستمرار بتعزيز بيئة مواتية لتحديد ومشاركة الفرص، والتصدي للتحديات، واقتراح الحلول ذات التأثير الإيجابي في اقتصادنا المحلي في السنة القادمة، وأود التوجه بالشكر والامتنان إلى جميع أعضاء اتحاد مصارف الإمارات على تعاونهم الكبير والجهد الجماعي الذي بذلوه للتغلب على مختلف التحديات، وتقديم الحلول للعديد من القضايا الرئيسية في مختلف قطاعات الصناعة المصرفية».

وأشار الغرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد نهضت على أيدي الآباء المؤسسين حكام الإمارات السبع، والذين كانوا دائماً المحرك الرئيسي خلف جميع الإنجازات التي تحققت حتى الآن، والتي سيتم تحقيقها وصولاً إلى الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وما بعدها، كما ذكر أيضاً أن الدولة تعتمد في جميع توجهاتها على حكمة وبصيرة قادتها.

وأضاف: «يهمنا التأكيد على أن اتحاد مصارف الإمارات، بجميع أعضائه ال 52، ولجانه الفنية ال 20، على أتم استعداد لتوحيد وتعزيز جهوده بالتعاون مع مختلف القطاعات في البلاد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، والذي سيشكل علامة فارقة في تاريخ أمتنا ودولتنا. كما أن جميع المبادرات والإنجازات التي سنحققها خلال العامين المقبلين ستكون حاسمة في سياق لعب دورنا الرائد في مجال بناء الحضارة الإنسانية، وستساعدنا على بناء أسس أقوى لتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة».

جدير بالذكر أن اتحاد مصارف الإمارات حقق العديد من الإنجازات المهمة طوال هذا العام، بما في ذلك تنفيذ خطط للتصدي للشيكات المزيفة، وطرح تقنية تشفير محسّنة لشيكات. كما دعم الاتحاد أيضاً إطلاق مصرف الإمارات للتنمية «برنامج الضمانات الائتمانية» للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قاعدة تمويل مستقرة، بما يمهد الطريق لتعزيز التنوع الاقتصادي.