«أراضي دبي» تطلق مشروع تصنيف «المقيّمين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل من خلال قطاعتها لتطوير الخدمات التي يقدمها شركاؤها، وكان أحدث جهودها في هذا المجال إعلان مؤسسة التنظيم العقاري عن إطلاق مشروع تصنيف شركات التقييم والمقيّمين العقاريين، تقديراً للخدمات المهمة التي يقدمونها لمختلف الأطراف في السوق العقاري. وسيكون آخر موعد لتحديث بيانات المقيمين العقاريين والشركات وتحميل المستندات المطلوبة في نظام تراخيصي حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من إدراك الدائرة لحقيقة أن وجود قطاع أعمال عقاري محترف يتطلب تصنيف العاملين في مهنة التقييم العقاري، حيث يصل عددهم في الوقت الحالي إلى 71 مقيماً يعملون في 48 شركة، ويعملون جميعهم ضمن معايير عالمية، تتسم بالشفافية والمهنية، لضمان جودة الأداء للمقيمين، ولتنعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري من خلال ترسيخ الثقة في أوساط المستثمرين.

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وقال علي آل علي مدير إدارة الترخيص العقاري في أراضي دبي: «يعكس المشروع مساعي أراضي دبي الجادة لمواصلة إطلاق المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء الشركات العقارية، بما يضمن في نهاية المطاف تقديم خدمات بجودة عالية لجميع الأطراف في سوق دبي العقاري، والتوافق مع رؤية الدائرة لجعل الإمارة الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة. ويأتي هذا المشروع لرفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات العقارية المقدمة للمتعاملين ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم».

وأضاف آل علي: «نؤمن بالدور المهم الذي تقوم بها شركات التقييم العقاري، وتوفير الأدوات اللازمة لها للقيام بدورها بشفافية تامة، وخلق روح المنافسة بين كافة الشركات في هذا المجال على أسس موضوعية محددة مسبقاً، وليكون المتعاملون باستمرار على معرفة مسبقة بتصنيف المكاتب ومدى التزامهم بالقوانين وأخلاقيات المهنة قبل اتخاذ قرار الاستعانة بأي من هذه المكاتب».

تم اعتماد مشروع تصنيف مكاتب التقييم العقاري حسب الفئات (الفئة الذهبية /الفئة الفضية /الفئة البرونزية /الفئة العامة) ويعتمد على أربعة معايير رئيسية وعشرة معايير فرعية ومن ضمن المعايير الرئيسية (عدد معاملات التقييم العقاري/التزام شركات التقييم بالأنظمة والقوانين/خبرة شركة التقييم العقاري /كفاءة وتميز شركات التقييم العقاري).

أما تصنيف المقيمين العقاريين العاملين في هذه المكاتب فتم تصنيفهم بفئة الخمس نجوم وذلك بناءً على أربعة معايير رئيسية و9 معايير فرعية ومن ضمن المعايير الرئيسية (عدد معاملات تقييم وقيمتها ونوعها/ سعادة المتعاملين ومدى التزام المقيم العقاري بالأنظمة والقوانين/خبرة المقيم العقاري/المبادرات المجتمعية والتثقيف).