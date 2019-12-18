«وول ستريت» تواصل موجة المكاسب القياسية لليوم الخامس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية، موجة المكاسب الخيالية التي بدأتها بعد اتفاق تجاري أولي بين أكبر اقتصادين في العالم، فيما خالفت الأسواق الأوروبية، تحت ضغط مخاوف من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ربما يتخذ موقفاً متشدداً إزاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، لتسجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار التأثير الإيجابي للاتفاق التجاري الجزئي على معنويات المستثمرين، وتتجه الأسهم الأمريكية للارتفاع الخامس على التوالي؛ حيث سجل مؤشرا «ناسداك» و«ستاندر آند بورز» مستويات قياسية جديدة، بينما تراجع سهم «بوينج» بأكثر من 1.5% مع إعلان الشركة الأمريكية وقف إنتاج طائرات «737 ماكس» بداية من يناير/كانون الثاني.

في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى اتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية مع الصين، وإلغاء التعريفات الأمريكية التي كانت مقررة على سلع صينية، يوم الأحد الماضي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 12 عاماً ونصف العام، كما صعد الإنتاج الصناعي الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.2% إلى مستوى 28287.4 نقطة، وزاد «ستاندرد آند بورز» 0.2% إلى مستوى 3198.03 نقطة، وارتفع «ناسداك» 0.09% إلى 8822.4 نقطة.

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وفي القارة العجوز، التقطت الأسهم الأوروبية أنفاسها بعد صعود قياسي الثلاثاء في الوقت الذي تأثرت فيه الأسهم البريطانية سلباً؛ جراء تحذير بشأن المبيعات صادر عن يونيليفر.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2%، ليتخلى عن مكاسبه بعد أن سجل أقوى ارتفاع في نحو عام أول أمس الاثنين عقب تقارير عن أن جونسون سيستغل سيطرته على البرلمان لمنع أي تمديد للفترة الانتقالية للانفصال البريطاني بعد 2020.

وهبط مؤشر الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقاً 0.5% لينخفض من مستويات قياسية مرتفعة. ونزل سهم يونيليفر 5.9% بعد أن حذرت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة من أن مبيعات 2019 ستنمو عند مستوى يقل قليلا عن توقعاتها مشيرة إلى أوضاع صعبة للتجارة في غرب إفريقيا وتباطؤ في جنوب آسيا.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس الثلاثاء لأعلى مستوى فيما يزيد على عام، وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 0.47 في المئة ليصل إلى 24066.12 نقطة وقاد المكاسب قطاعا الرعاية الصحية والصناعة. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر تشرين الأول 2018. وارتفع المؤشر 19.67% منذ بداية العام.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.59 في المئة مسجلاً 1747.20 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر 2018.

(وكالات)