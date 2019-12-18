شركة سعودية كبرى تعرض معداتها للبيع بسبب خسائرها المستمرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض



طرحت شركة سعودية متخصصة في المزادات العلنية عدداً من المعدات الخاصة بشركة المراعي السعودية لصناعة الألبان للبيع في المزاد العلني.

وقالت شركة الشرق الأوسط السعودية للمزادات إنها ستجري مزاداً لبيع عدد من “المعدات والآليات بحالة فنية ممتازة”، تتبع شركة المراعي.

وتشهد أسهم شركة المراعي وصافي أرباحها تراجعاً بشكل كبير، حيث هبط صافي أرباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8.5%؛ بسبب زيادة تكاليف البيع والتوزيع.

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وبلغ صافي أرباح شركة المراعي بعد الزكاة والضرائب 581.2 مليون ريال (154.95 مليون دولار)، انخفاضاً من 635 مليون ريال قبل عام.

وعلى صعيد الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفضت مبيعات الشركة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

وكان الخاسر الأكبر قطاع الألبان والعصائر؛ حيث انخفضت أرباحه بأكثر من 14% في الربع الثالث، و11% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.