شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يستقر سلبياً مع ترقب التفاصيل بشأن وقف إنتاج طائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "بوينج" على نحو سلبي في تعاملات الثلاثاء مع ترقب الأسواق للمزيد من التفاصيل بشأن قرار الشركة وقف إنتاج طائرات "737 ماكس".



وأثار هذا القرار مخاوف بشأن أسواق الأسهم وحيال الاقتصاد الأمريكي بشكل عام كون "بوينج" تمثل أحد أعمدة الصناعة في الولايات المتحدة.



يأتي قرار وقف إنتاج "737 ماكس" في أعقاب فشل الشركة في إقناع الجهات التنظيمية على رأسها وكالة الطيران الفيدرالية بإعادة هذا الطراز للخدمة منذ توقفه في مارس/آذار الماضي.

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وتخشى السلطات في أمريكا وغيرها من الدول عودة طائرات "737 ماكس" للتحليق في ظل اكتشاف المزيد من العيوب الفنية التي ربما كانت السبب في سقوط طائرتين منها في أقل من ستة أشهر مما أسفر عن مصرع 346 شخصاً.



وتجدر الإشارة إلى أن قرار وقف إنتاج "737 ماكس" بداية من يناير/كانون الثاني المقبل لن يضر "بوينج" فقط، بل سيضر شركات أخرى مرتبطة بها وموردة لمكونات وأجزاء صناعتها مثل "جنرال إلكتريك" المصنعة للمحركات.



وفي ختام تعاملات الثلاثاء، استقر سهم "بوينج" على نحو سلبي عند 326.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 330.9 دولار وأقل سعر عند 320.6 دولار.