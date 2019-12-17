شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بفعل ضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء في ظل ضغوط ارتفاع العملة الأمريكية على السلع والمعادن النفيسة، وذلك بالتزامن مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



يأتي ذلك مع استمرار تأثير الاتفاق التجاري بمرحلته الأولى التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة والصين.



وعلى أثر هذا الاتفاق، ألغت إدارة "ترامب" قرار زيادة الرسوم الجمركية الذي كان سيُفعل بداية من يوم الأحد الماضي.

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وجدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مطالباته للاحتياطي الاتحادي باتخاذ المزيد من قرارات الخفض في معدل الفائدة لدعم الاقتصاد، وذلك رغم خفض البنك المركزي للفائدة ثلاث مرات هذا العام.



وصرح "ترامب" بأن الدولار الأمريكي قوي للغاية كما أنه لا يوجد تضخم تقريبا، ومن ثم، فإن الاقتصاد والصادرات في حاجة للدعم بخفض الفائدة وربما لتيسير كمي.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% إلى 17.072 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.17 دولار وأقل سعر عند 17.015 دولار.