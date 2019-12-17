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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعاود الانخفاض نتيجة تجدد عدم اليقين بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مع تجدد عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك بعد أنباء عن أن حكومة "جونسون" تستهدف تنفيذ "بريكست" دون أي تأجيل بحيث ستجعل الفترة الانتقالية غير قانونية بعد الخروج.
وأشار أحد مسؤولي الحكومة البريطانية بأن لندن ستعمل على التفاوض بشأن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بنهاية العام المقبل كما أن رئيس الوزراء "جونسون" سيعدل قانون الخروج من التكتل الموحد لإتمام ترتيبات الخروج في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول عام 2020.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 1.312، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3337 وأقل سعر عند 1.3101.
كما انخفض الجنيه الإسترليني أمام اليورو بنسبة 1.6% إلى 1.1768، وسجل أعلى سعر عند 1.1968 وأقل سعر عند 1.175.
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