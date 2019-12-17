شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر على نحو إيجابي في ختام التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب على نحو إيجابي في ختام تعاملات الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم تجنباً للمعدن النفيس كملاذ آمن.



وطالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاحتياطي الاتحادي اليوم بضرورة اتخاذ المزيد من قرارات خفض معدل الفائدة ودعم الاقتصاد بإجراءات تيسير كمي.



وأفاد "ترامب" بأن الدولار لا يزال قويا وسط عدم وجود تضخم تقريباً، وبالتالي، يستدعي الأمر خفض الفائدة لدعم الصادرات.

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جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي على الرغم من خفض البنك المركزي معدل الفائدة ثلاث مرات هذا العام كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.03 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بأقل من 0.1% أو بعشرة سنتات إلى 1480.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1484.9 دولار وأقل سعر عند 1478.4 دولار.