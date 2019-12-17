شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار رغم تصريحات "ترامب" ومطالباته للاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم على الرغم من مطالبات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للاحتياطي الاتحادي بضرورة العمل على إضعاف العملة المحلية لدعم الصادرات والاقتصاد بوجه عام.



وصرح "ترامب" بأن البنك المركزي عليه اتخاذ المزيد من قرارات خفض الفائدة وضخ إجراءات تيسير كمي لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الصادرات.



وأضاف "ترامب" بأن الدولار الأمريكي قوي جدا كما أنه لا يوجد تضخم تقريباً، ومن ثم، يجب خفض الفائدة بشكل إضافي.

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ولا تزال الأسواق العالمية في تفاؤل عقب إعلان "ترامب" التوصل إلى اتفاق تجاري من مرحلة أولى مع الصين وبدء التفاوض فورا على المرحلة الثانية.



وكان "ترامب" قد أغلى قرارا بزيادة الرسوم الجمركية ضد الصين كان سيدخل حيز التنفيذ يوم الاحد الماضي بعد التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.03 نقطة.