شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة باريس تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاضٍ طفيفٍ بنسبة 0.39 في المائة. وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 23.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 5968.26 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 4.2 مليارات يورو.

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