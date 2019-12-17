شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار واليورو بالبنك المركزى بعد انخفاضهما مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار صرف العملات تراجعا خلال اليومين الماضيين وسط توقعات باستمرار تراجعها خلال الأيام القادمة.

وأعلن البنك المركزى عن سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصرى، حيث وصل سعر الدولار 15.98 للشراء، مقابل 16.08 للبيع، بينما وصل سعر اليورو عند 17.8 للشراء، و17.9 للبيع.

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ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية فكلما زاد المعروض من العملة الأمريكية وتراجع الطلب عليها انخفض سعرها.

ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.