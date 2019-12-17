شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع على مشروع قانون بميزانية 4 .1 تريليون دولار تجنبا للإغلاق الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن البيت الأبيض أنه من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون لميزانية إنفاق ضخمة تبلغ 4ر1 تريليون دولار؛ تجنبا لحدوث إغلاق حكومي بنهاية هذا الأسبوع.

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وقالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي -في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء- إن "توقيع الرئيس ترامب على مشروع هذا القانون من شأنه الإبقاء على الحكومة مستمرة في عملها دون إغلاق"، ولفتت إلى أن قيمة الـ 4ر1 تريليون تتضمن تغطية تكاليف الحاجز الحدودي مع المكسيك، بقيمة نحو مليار و375 مليون دولار، كما لن تفرض قيودا على استخدام الرئيس ترامب للتمويلات الطارئة ولا الأبنية العسكرية.

ومن المتوقع أن يمرر اليوم مجلس النواب بالكونجرس هذا المشروع وأن يتم التصويت لاحقا عليه في مجلس الشيوخ.

يذكر أن إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة يحدث حينما يطرأ الخلاف مع الكونجرس على الميزانية الخاصة بتمويل برامجها، وفي هذه الحالة تتوقف المؤسسات الحكومية عن العمل أو تقديم الخدمات فيما الأساسية منها.