شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

لامست أسعار النحاس أعلى مستوى لها في سبعة أشهر، اليوم الثلاثاء، بينما بدأ المستثمرون يتطلعون إلى ما بعد اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، توقعا لنقص محتمل في الإمدادات العام المقبل بسبب مشاكل في الإنتاج.

وقفزت عقود النحاس القياسية أثناء جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن إلى 6223 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من مايو، قبل أن تتراجع قليلا لتغلق عند 6200 دولار.

Advertisements

ويتوقع محللون أن ترتفع أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى 6400 دولار للطن بحلول نهاية 2020.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، تراجعت عقود الألومنيوم 0.8 بالمائة لتغلق عند 1764 دولارا للطن، بينما هبطت عقود النيكل 1.7 بالمائة إلى 13960 دولارا للطن، متراجعة بعد أن لامست 14290 دولارا وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن والعشرين من نوفمبر.

وانخفضت عقود الزنك 0.4 بالمائة لتغلق عند 2281 دولارا للطن، بينما ارتفعت عقود القصدير 0.9 بالمائة إلى 17325 دولارا للطن. واستقرت عقود الرصاص عند 1888 دولارا للطن.