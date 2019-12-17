شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يلامس الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 60.90 ويظهر مزيد من الميل الصاعد في إِشارة لتوجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 62.30 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 59.05 والثبات دونه.

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