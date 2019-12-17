شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل مكاسبه.."برنت" يرتفع أعلى 66 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مدعومة باستمرار التفاؤل بين المستثمرين عقب التوصل إلى الاتفاق التجاري الجزئي بين أكبر اقتصادين في العالم مما يثير تكهنات بانتعاش الطلب على الخام.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات مخزون النفط في الولايات المتحدة، في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.03 نقطة.

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وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت في تقرير عن توقعاتتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري بمقدار 30 ألف برميل يوميا إلى 9.135 مليون برميل يوميا خلال يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 60.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.06 دولار وأقل سعر عند 60.03 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.1% إلى 66.03 دولار للبرميل، وسجل أعللى سعر عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 65.1 دولار.